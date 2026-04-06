Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» выросло до 11
Число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме» увеличилось до 11 человек. Поиски ещё одного сотрудника продолжаются.
«На территории «Нижнекамскнефтехима» завершается поисковая операция. Подтверждена гибель 11 человек», — говорится в сообщении компании.
Также отмечается, что поиски ещё одного человека продолжаются.
Ранее сообщалось, что двух пострадавших после ЧП на заводе в Нижнекамске перевели из реанимации в профильные отделения.