Сотрудники МЧС ранены при атаке украинского БПЛА

Спасатели МЧС выехали на тушение пожара в селе в Запорожской области, но оказались атакованы украинским БПЛА, сообщает пресс-служба регионального ведомства в понедельник.

Стало известно, что сообщение о пожаре в селе Первомайское поступило 5 апреля, и для ликвидации возгорания к частному дому прибыли спасатели. В этот момент украинский дрон атаковал спасателей, и трое получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавшим, уточнили в ведомстве, оказали необходимую медпомощь. В сообщении также уточняется, что в результате атаки повреждена оказалась автоцистерна.