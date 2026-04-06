Россиянин убил приятеля палкой, расчленил тело и сжег останки в бане

В Оренбургской области мужчина убил собутыльника ударом палки по голове, расчленил его и сжег останки в печи собственной бани. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, ранее судимый Андрей Козлов во время застолья поссорился с мужчиной и нанёс ему один удар палкой по голове. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник расчленил тело. Часть останков он сжёг в печи бани, а остальное спрятал во дворе своего дома.

Кроме того, суд установил, что незадолго до убийства Козлов дважды угрожал другому человеку расправой, дважды избил его и уклонился от административного надзора. За все преступления мужчину приговорили к 12,5 года колонии строгого режима.

