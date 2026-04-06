На борту атакованного Украиной сухогруза нашли два тела

На борту атакованного беспилотниками Вооруженных сил Украины сухогруза в Азовском море нашли два обгоревших тела. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

Таким образом, на борту не спасли трех человек, уточняет агентство. На данный момент сухогруз отбуксирован в Краснодарский край.

Накануне сообщалось, что украинскими войсками была атакована лодка-сухогруз «Волго-Балт», которая перевозила зерно. На борту находились 11 человек. Судно было в 300 милях к северу от Керчи. Тогда журналисты уточнили, что девять членов экипажа смогли эвакуироваться на лодке-капсуле и добраться до территории Херсонской области.

Позже губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что команда судна сумела покинуть тонущее судно и добраться до береговой линии региона. Сальдо также добавил, что морякам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. По его словам, еще до прибытия служб первую помощь морякам оказали местные жители, встретившие их на берегу.