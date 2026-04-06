Трое мирных граждан ранены при атаке ВСУ в регионе РФ

В Белгородской области в результате атак ВСУ пострадали три человека, сообщил в своем канале губернатор региона Вячеслав Гладков в понедельник.

Стало известно, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Белгороде пострадали двое мужчин7 Один из них получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ноги и грудной клетки, а также баротравму. Другой пострадавший получил баротравму и минно-взрывную травму. Оба пострадавших были госпитализированы в горбольницу в Белгороде.

На месте атаки, уточнил Гладков, повреждены две легковые машины, хозпостройка и инфраструктурный объект связи.

Еще один мужчина пострадал в селе Максимовка Шебекинского округа – украинский дрон ударил по автомобилю. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, врачи диагностировали ему баротравму. Лечение он продолжит амбулаторно, уточнил Гладков.