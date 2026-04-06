Раскрыта причина смерти найденных рядом с младенцем супругов из Подмосковья

Супруги из Московской области, которых нашли без признаков жизни рядом с годовалой дочерью, отравились неустановленными веществами. Об этом сообщает Baza.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что 25-летний мужчина и его 24-летняя жена отравились — предположительно, наркотиками.

Известно, что в последний день пара была в гостях у родителей, после чего вернулась в квартиру в Подольск и перестала выходить на связь. Родственники обратились с заявлением о пропаже. Полиция нашла пару в их квартире, ребенка передали родным.

