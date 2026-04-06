Правоохранители в настоящее время расследуют еще целый ряд дел о коррупции. По некоторым из них проходит экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, рассказал действующий глава региона Александр Хинштейн. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 2 апреля, сторона обвинения запросила для Смирнова 15 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей по делу о получении взятки в особо крупном размере.

6 апреля стало известно, что Ленинский районный суд Курска признал виновным экс-губернатора по двум эпизодам ч. 6 ст. 290 и назначил ему 14 лет лишения свободы.

«Органы следствия расследуют ещё целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Смирнов. И число этих дел, уверен, будет только возрастать», — разъяснил Хинштейн.

Ранее сообщалось, что во время заседания суда Алексей Смирнов выступил с последним словом. Он отметил, что искренне раскаивается, а причиной своих поступков назвал излишнюю исполнительность и последствия полученной контузии.

Пользователи в комментариях под публикациями о решении суда по делу Смирнова выразили удовлетворение работой следствия, пожелали, чтобы по аналогичным делам, начатым в последние месяцы, также выносились справедливые приговоры.