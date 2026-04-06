Раскрыта причина смерти найденных рядом с младенцем супругов

Причиной смерти супругов из Подмосковья, найденных в квартире с годовалой дочерью, стало отравление неизвестными веществами. Об этом сообщает «База» со ссылкой на результаты экспертизы.

25-летний Дмитрий и 24-летняя Алина погибли от отравления, предположительно, наркотиками. Последний день пара провела в гостях у родителей в загородном доме, а затем вернулась в свою квартиру в Подольске и перестала выходить на связь.

Тела супругов обнаружили 30 марта после обращения родственников.

В квартире находилась их годовалая дочь — девочка не пострадала и уже передана родным.