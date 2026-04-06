«Рвануло через 20 лет». Названы причины трагедии в Дагестане

Сильнейшее за последний век наводнение в Дагестане продолжает уносить жизни и калечить судьбы местных жителей. Формально в катастрофе «виноваты» два ливня, случившиеся с разницей в несколько дней. Однако эксперты все громче заявляют: столь страшной трагедии не произошло бы, если б не бездарная градостроительная политика местных властей.

Наводнения в Дагестане — иллюстрация плохой предсказуемости погодных условий, говорит профессор факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики Сергей Сиваев. Интенсивность ливневых осадков бывает выше, чем мы ожидаем статистически. И она из года в год увеличивается. Это первое.

Второе — Махачкала оказалась к чрезвычайной ситуации совершенно не готова из-за отсутствия грамотного городского планирования, землепользования, ливневой канализации. В столице Дагестана на протяжении последних 20-25 лет идет массовое несанкционированное строительство, в том числе жилых домов.

Перед наводнениями местные власти пытались урегулировать эту проблему, но у них мало что получалось из-за, скажем так, непрозрачности системы. Стихийное строительство перекрывает естественные водостоки, растет доля водонепроницаемых поверхностей, при ливневую канализацию в этом случае часто просто забывают. Прибавьте к этому сложный ландшафт. В совокупности эти факторы привели к трагедии.

- Сергей Борисович, часто ли в России и в других странах происходят подобные чрезвычайные происшествия?

- В горных районах со значительным перепадом высот, там, где горные реки, гидрология, безусловно, очень важна. Водные потоки приобретают огромную скорость, превращая потенциальную энергию в кинетическую. Наряду с возведением защитных сооружений очень важно, как город планируется. Сейчас тема подтоплений — может быть, не таких критических, с меньшим количеством разрушений, но все равно опасных, - из-за изменения климата актуальна для многих городов мира. В Китае, Америке действуют национальные программы.

Как снизить вероятность наводнений? Есть целый набор рекомендаций. В первую очередь, необходимо увеличивать долю водопроницаемых поверхностей. Китайская программа так и называется - «Город-губка». Ее концепция основана на формировании везде, где можно, естественного дренажа — парков, скверов. Применяются материалы, например асфальтобетон, хорошо впитывающие воду.

Вторая важная вещь — создание классической ливневой канализации, которая собирает водные потоки в местах, где их не может принять земля. Есть свои технологии, как ее создавать, финансировать, насколько она должна быть автономна от хозяйственно-бытовой канализации.

Серьезное внимание проблеме подтоплений уделяет Москва. Конечно, в самом центре российской столицы сложно что-то глобально менять, да особенно и не нужно: оснащенность ливневой канализацией достаточно высокая, идет постоянный мониторинг. В новых районах Москва тоже ведет себя очень квалифицированно, обеспечивая безопасность всеми возможными способами, чего не скажешь о многих других регионах России. В крупных городах только 35% улиц оснащены ливневой канализации, в малых процент еще меньше. Воде просто некуда деваться.

- На ком лежит ответственность за гидробезопасность города, региона — на местных или на федеральных властях?

- Единого ответа нет. С точки зрения права всё, что связано с водоотведением, - задача органов местного самоуправления. Но чтобы органы местного самоуправления справлялись с этой задачей эффективно, должна быть адекватная нормативно-правовая база. В праве не определена экономическая природа ливневой канализации. Непонятно, кто выгодоприобретатель, кто должен финансировать развитие и контроль за этой системой. В России крайне не развито регулирование всех проблем, связанных с поверхностным водоотведением. А это уже — задача федеральная. Получается, что формально водоотведение вроде бы входит в зону ответственности органов самоуправления, а в более широком смысле — это задача федерального уровня.

- Наводнения в разных регионах страны случаются каждый год. Как вы считаете, сейчас власти относятся к этой проблеме внимательнее, чем, например, 20-25 лет назад?

- Эта история явно не однодневная. Проблемы накапливаются постепенно. И когда происходит критическая ситуация, оказывается, что много лет этим проблемам не уделялось внимания, как в Махачкале. Изменить город, чтобы он не «плыл», - это дорого. Проблема требует внимания со стороны местных властей, которые, понимая, что самостоятельно они не справятся, должны изо всех сил «стучаться» в федеральное правительство с просьбами о финансовой помощи. Кстати, в национальном проекте «Формирование комфортной городской среды» нет ни слова о поверхностном водоотведении, ливневой канализации. В итоге вот такая «комфортная» городская среда у нас и получается.

- Чего ждать от государства жителям Махачкалы и Дербентского района, где прорвало дамбу? Есть ли у них надежда на восстановление домов или переселение в новые квартиры?

- В случае форс-мажоров государство всегда помогает — переселяет из затопленных городов и деревень. Конечно, республиканские органы власти не оставят своих жителей без внимания. Насколько качественно это будет сделано, компенсируют ли власти в полной мере потери пострадавших людей — всегда большой вопрос. В цивилизованном мире возмещением убытков от потери жилья и имущества занимаются страховые компании. В нашей стране эта услуга пока еще в зачаточном состоянии. Ликвидация последствий трагедий ложится на государственные органы и в конечном счете - на бюджет. В общем случае потеря частного жилья — риски его владельцев, частных лиц. Но в силу того, что наше государство — социальное, оно так или иначе, хотя часто не очень здорово, пытается помочь.

Справка «МК». 27-28 марта на Дагестан обрушился мощный ливень. Власти ввели в Махачкале чрезвычайное положение. В горных районах на дома сошли лавины и оползни. Обесточены сотни поселков.

Второй удар стихии произошел 4-5 апреля. В Махачкале рухнул трехэтажный жилой дом. Остается угроза обрушения еще нескольких домов.

Из-за прорыва Геджухской дамбы в Дербентском районе под воду ушел поселок Мамедкале — 258 частных домов. Непригодными для жизни стали частные постройки в селах Сулепа, Заречная, Михайловка, Ургун, Дузлак.

По данным на 15.00 6 апреля, в Дагестане разрушены 2075 жилых дома, затоплены 173 автодороги и 1817 приусадебных участков. В Дербентском районе погибли трое человек, в том числе пятилетняя девочка. Несколько местных жителей числятся пропавшими без вести.

Эвакуировано больше четырех тысяч пострадавших. Большинство находятся у родственников, 731 человек — в шести пунктах временного размещения.