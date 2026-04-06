Мужчина в Дагестане спас женщину и детей из тонущей машины

Житель Дагестана оказал помощь женщине с четырьмя детьми. Мужчина вытащил их из тонущего в водовороте автомобиля.

— Если бы я была одна, я могла бы выбраться и посидеть на крыше машины. Но когда у меня четверо маленьких детей, то просто оставалось сидеть внутри и ждать помощи. Дети увидели, что в машину уже стала пробираться вода, я их успокаивала: не переживайте, все будет хорошо, нам помогут, — рассказала пострадавшая в беседе с 360.ru.

Женщина с детьми провела в машине около 50 минут, связаться со спасателями ей так и не удалось.

По словам пострадавшей, в машине почти закончился кислород, когда на помощь пришел мужчина. Он заметил, что в салоне кто-то есть, и вытащил детей через люк в крыше.

Женщина добавила, что мужчина наотрез отказался от денег. Чтобы как-то отблагодарить его, спасенная решила рассказать о его подвиге.

Самое сильное наводнение за 100 лет произошло в нескольких российских регионах после сильных ливней. Сильнее всего пострадали республики Северного Кавказа. В Дагестане более 320 тысяч человек остались без электричества.