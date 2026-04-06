Осужденный как соучастник теракта в «Крокус сити холле» Юсуфзода Якубджони Давлатхон* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) покончил с собой в СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, что мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы. По факту смерти проводится доследственная проверка.

«На место происшествия незамедлительно прибыл медицинский работник учреждения, проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали», — сообщили правоохранители.

Согласно версии следствия, теракт в «Крокусе» финансировался через банковскую карту Юсуфзоды. Сам мужчина заявил, что не знал об этом. При этом сторона обвинения также заявляет, что осужденный состоял в группе радикальных исламистов и выполнял поручения от куратора этого сообщества. После теракта мужчина был задержан в аэропорту «Внуково», где пытался забронировать место на ближайший рейс в любую страну.

Террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве произошел 22 марта 2024 года. Тогда группа террористов открыла стрельбу по посетителям, пришедшим на концерт группы «Пикник». В процессе террористы также подожгли здание. В результате погиб 151 человек, еще 609 получили ранения.

Ранее СМИ сообщили, что следствие полностью доказало вину четверых исполнителей теракта в «Крокусе».

