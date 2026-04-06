Рухнувшие в открытый колодец шестеро детей и трое взрослых погибли

Шестеро детей, только что выступивших на ежегодном школьном мероприятии, и трое взрослых из одной семьи погибли в западном индийском штате Махараштра, когда их автомобиль провалился в открытый колодец. Трагедия произошла, когда семья Дургаде возвращалась с ежегодного мероприятия в английской школе Янта в Диндори. Жертвами стали шестеро детей — Ракхи, Шраддха, Шравани, Шришти, Шреяс и Самруддхи, а также трое взрослых: Сунил, который был за рулем, и матери детей Решма и Аша, Анила Дургаде.

Сообщается, что открытый колодец глубиной 12 метров находился в конце бетонной дороги в районе, который за последние два десятилетия превратился из сельскохозяйственных угодий в жилую зону.

Местные жители заявили, что об опасности было известно уже много лет — ранее в колодец уже падали мотоциклист и корова, хотя официальных жалоб не подавалось. Из-за спора между местным землевладельцем и муниципальными властями о статусе земли колодец остался незасыпанным, несмотря на предложения сделать это еще ранее в этом году.

«Это была катастрофа, которая могла произойти, если бы кто-то посторонний попытался пройти этим маршрутом и не знал о незакрытом глубоком колодце», — цитируют местные новостные агентства слова офицера полиции.

Родственник погибших Сачин Дургаде заявил, что семья обратится за ответами в полицию и местную администрацию, как только завершатся последние похоронные обряды.