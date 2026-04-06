В Подмосковье загорелся завод

В Московской области загорелся цех стекольного завода. Об этом сообщает МЧС России.

«В деревне Жуково Раменского округа произошло возгорание в цеху стекольного завода. Принятыми мерами пожар локализован на 300 квадратах», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники производства сами покинули здание до того, как туда прибыли экстренные службы. Причина пожара на данный момент устанавливается.

Ранее стало известно о пожаре в калининградском ТЦ. По словам очевидицы, пожарная сигнализация отключилась примерно через 30 секунд. Сообщалось о четырех пострадавших.