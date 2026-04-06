Выяснились детали громкого задержания нарушителя ПДД

Выяснились подробности инцидента на юго-востоке Москвы, где при попытке остановки автомобилиста-нарушителя пострадал 42-летний дорожный инспектор.

Как стало известно «МК», водитель машины «Форд Мондео» ехал домой после встречи со своим приятелем через район Выхино-Жулебино, где сотрудник ППС остановил его для проверки документов. Однако выяснилось, что 33-летний водитель лишен водительских прав уже около трех лет. По всей видимости, реакция сотрудника на отсутствие документов настолько испугала водителя, что он решил сбежать от правоохранительных органов.

Страж порядка схватил нарушителя за плечо через открытое окно машины, но тот начал движение и протащил инспектора несколько метров, после чего уехал. В дальнейшем лихач снял государственные регистрационные номера и оставил свой автомобиль на автозаправке МКАД. Позже на такси он добрался до другого автомобиля в Люберецком городском округе, и продолжил путь уже на нем, но на автомагистрали М-1 «Беларусь» был задержан и доставлен в следственные органы. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Российских автомобилистов предупредили о штрафе до 10 000 рублей

По словам родственников водителя, он до последнего намеревался пользоваться собственным автомобилем, и даже алкогольное опьянение не считал веской причиной для отказа от поездок. Мужчина не имеет официального места работы, а занимается перепродажей машин.