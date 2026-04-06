Экс-губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам колонии
Также суд обязал его выплатить штраф в размере 400 миллионов рублей. Отбывать наказание бывший чиновник будет в колонии строгого режима.
Ранее прокурор просил назначить Смирнову наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также сторона обвинения просила назначить штраф в размере 500 млн рублей.
Смирнову инкриминировали два эпизода получения взятки в особо крупном размере.
Ранее экс-глава региона признал вину и сообщил о заключении досудебного соглашения со следствием. В рамках дела он также дал показания на своего предшественника Романа Старовойта.
По словам Смирнова, взятки передавались, в том числе, в пакетах с продуктами и алкоголем.