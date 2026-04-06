Мужчина вернулся из поездки и нашел в своей постели голую незнакомку

Житель Сингапура вернулся из поездки и нашел в арендованной квартире безмятежно спавшую девушку. Об этом сообщает портал Mothership.

Мужчина ездил вместе с женой к родственникам в Китай, в начале марта он вернулся домой и увидел в своей спальне обнаженную девушку, которая спала на его кровати. Незнакомка испугалась, попросила его выйти, оделась и быстро убежала.

Мужчина обратился к арендодателю, тот сообщил, что в комнате осталась на ночь подруга домработницы — массажистка, которая не успела на последний поезд. Постоялец потребовал вернуть оплату за месяц и залог — около, но получил отказ. Мужчина обратился в полицию, но до конца марта ему пришлось жить в той же комнате, чтобы не потерять деньги.

До этого в Великобритании бездомный вломился в дом женщины и приготовил ужин. Британка вернулась домой с работы и обнаружила, что пока ее не было, кто-то убрался в комнатах, приготовил ужин и развешал белье сушиться. Неизвестный также разобрал сумки с покупками, вынес мусор и оставил на столе бутылку вина. Напуганная женщина обратилась в полицию.