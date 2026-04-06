В ЛНР спасли всех застрявших под землей после удара ВСУ шахтеров

В Луганской народной республике всех работников шахты «Белореченская», оказавшихся под землей после отключения электроэнергии, подняли на поверхность. Об этом сообщили на предприятии.

Ранее стало известно, что в результате удара ВСУ была повреждена электроподстанция на территории шахты. Из-за этого произошло аварийное обесточивание, и под землей остался 41 человек.

Связь с шахтерами удалось установить практически сразу, у них был запас питьевой воды. Спасательные службы организовали работы по их эвакуации и восстановлению подачи электроэнергии.