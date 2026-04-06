Секс-скандал в уральской школе дошел до Верховного суда

Родители уральских девятиклассников, обвиняемых в насилии над пятиклассником в городе Реж (Свердловская область), дошли до Верховного суда. Взрослые утверждают, что их дети всего три минуты «дурачились» в школьном туалете с младшеклассником, а уголовное дело было сфабриковано. Они записали обращение к главе Верховного суда Игорю Краснову.

Инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Как сообщается в видеообращении родственников, учитель разогнал мальчиков, услышав шум. Спустя два дня пятиклассник позвонил на телефон доверия и рассказал о попытке изнасилования. Было возбуждено дело по ст. 132 УК РФ (сексуальное насилие).

Как сообщает издание Е1.ру со ссылкой на родителей обвиняемых, следствие якобы ведётся с нарушениями, потому что при допросе потерпевшему задавали наводящие вопросы. Они просят прекратить уголовное преследование и настаивают, что их дети стали жертвами ситуации.