Погибшие, разрушения и эвакуация: последствия наводнения в Дагестане

В ночь на 5 апреля после обильных дождей в Дагестане резко поднялась вода. Удар стихии пришелся на несколько районов, включая Махачкалу и Дербент. Власти объявили эвакуацию, на местах работают спасатели МЧС и волонтеры, передает aif.ru.

По данным регионального управления ведомства, в девяти населенных пунктах остаются затопленными 2075 жилых домов, почти 1,8 тыс. приусадебных участков и 173 отрезка автодорог. В ликвидации последствий задействованы более 3 тыс. специалистов и 866 единиц техники. Развернуты 15 пунктов временного размещения, где приняли 731 человека, из них 241 ребенок.

Погибшие на трассе и прорыв дамбы

В Дербентском районе потоки воды смыли несколько машин на трассе между поселками Мамедкала и Геджух. Спасатели и местные жители вытащили из воды семерых человек. Однако, как сообщил Минздрав Дагестана, женщина и подросток провели в воде слишком много времени — спасти их не удалось. По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

В поселке Мамедкала произошел прорыв на комплексе гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища. Оттуда эвакуировали более 4 тысяч человек. На месте работают спасатели и вертолеты. В соцсетях очевидцы публикуют кадры мощных потоков воды, разрушенных построек и поврежденных машин.

Жители рассказывают, что покидали дома в спешке. Одна из женщин призналась, что успела взять только документы ребенка и одежду. По ее словам, сотрудники МЧС просили уходить немедленно. Другой местный житель сообщил, что под водой оказались также въезд в совхоз и больница.

Спасатели и волонтеры продолжают искать двух пропавших без вести. Местные жители призывают добровольцев приезжать на помощь. В Дербентском районе, по предварительной информации, рухнул мост, движение транспорта перекрыто.

В столице республики из-за наводнения обрушился трехэтажный многоквартирный дом. Рядом находится еще одна многоэтажка, которая также оказалась под угрозой. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что жертв нет, предположительная причина — размывание фундамента. Жильцов разместили в безопасном месте, дом взят под охрану. По факту обрушения возбуждено уголовное дело о халатности — следователи считают, что чиновники вовремя не приняли меры для предотвращения последствий.