Режим ЧС ввели после атаки ВСУ в Голубой Бухте

Режим локальной чрезвычайной ситуации ввели в микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике после атаки украинских дронов. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил глава города Алексей Богодистов.

По его словам, такое решение было принято после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

— Пообщался с жителями. В некоторых домах выбиты стекла, у части домов частично пострадала кровля, повело рамы дверей, есть повреждения автомобилей, — написал Богодистов в своем Telegram-канале.

За ночь 6 апреля силы ПВО сбили 50 дронов ВСУ над российскими регионами.

Двое детей и трое взрослых ранены при атаке украинских беспилотников по Новороссийску. Первый БПЛА врезался в жилой многоэтажной дом около 22:40 5 апреля. В результате атаки повреждены две квартиры на восьмом этаже.