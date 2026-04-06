В Сочи из пещеры "Пасть Дракона" эвакуировали тело девушки

В ночь с 4 на 5 апреля сочинские спасатели транспортировали из пещеры "Глубокий Яр", известной как "Пасть Дракона", тело 24-летней девушки.

"О том, что один участник незарегистрированной туристской группы погиб, сообщила знакомая погибшей", - рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Для движения по обводненной пещере спасатели организовали навеску в технике SRT - одной веревки, а затем на вертикальном участке высотой около 30 метров сотрудники так же навесили веревки и маятником переместили погибшую на скальную полку.

С помощью специального снаряжения на носилках тело транспортировали по каньону в безопасное место и передали сотруднику следственных органов. Уточняется, что к работам привлекли 16 спасателей и четыре единицы техники.

"Пасть Дракона" - одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Сочи, которая славится 42-метровым водопадом, вырывающимся из скального грота. Ее главная особенность - уникальный карстовый источник, внутри которого спрятан еще один 18-метровый подземный водопад.