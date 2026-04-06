Чемодан с телом мужчины обнаружили около водоема в Москве

Тело мужчины в чемодане обнаружили около водоема у Алтуфьевского шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в пресс-службе столичного Следственного комитета России.

— Около водоема, расположенного вблизи Алтуфьевского шоссе в городе Москве, обнаружено тело мужчины в чемодане с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений, — рассказали в официальном канале ведомства в мессенджере MAX.

Сотрудники Следственного комитета осмотрели место обнаружения чемодана с телом. Специалисты назначили ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую и дактилоскопическую. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее расчлененное тело 35-летней женщины нашли в двух чемоданах в подмосковном Красногорске. Мужчина жестоко убил сожительницу, расчленил женщину, расфасовал останки по чемоданам и вынес их на мусорку. После этого подозреваемый покончил с собой. Что известно о погибших и почему следователи возбудили уголовное дело, когда уже некого судить — в материале «Вечерней Москвы».