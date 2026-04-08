14-летняя девочка бесследно пропала: в Адыгее ищут школьницу 10 дней

В Адыгее полиция ведёт поиск 14-летней девочки, которая пропала в поселке Яблоновском Тахтамукайского района. Об этом сообщает МВД по республике.

По данным ведомства, несовершеннолетняя 2011 года рождения ушла из дома 29 марта и с тех пор её местонахождение не установлено.

В ориентировке указано, что на вид девочке 14–15 лет. Рост — около 170 сантиметров, худощавое телосложение. У неё длинные вьющиеся рыжие волосы и серые глаза.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению местонахождения подростка.