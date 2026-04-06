Мужчина перепутал педали в автомобиле и насмерть задавил жену в Ленобласти

В Ленинградской области мужчина перепутал педали газа и тормоза в автомобиле и случайно задавил жену. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщили в Telegram-канале «112».

48-летний мужчина сдавал назад и наехал на 54-летнюю супругу, которая стояла на газоне. Машина переехала через бордюр прямо на женщину. От полученных травм она скончалась на месте, уточнили журналисты.

— Мужчину отпустили под обязательство о явке, возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, — говорится в сообщении.

Ранее водитель внедорожника Cadillac Escalade не справился с управлением своего автомобиля и врезался в фасад жилого дома, расположенного на Барвихинской улице на западе столицы. Мужчина перепутал педали газа и тормоза. По данным РЕН ТВ, водитель не пострадал.