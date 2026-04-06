С атакованного ВСУ в Азовском море сухогруза возможна утечка топлива

С затонувшего в Азовском море сухогруза, который перевозил пшеницу, может произойти утечка топлива. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

— Что касается топлива, риск разлива при таком происшествии теоретически, конечно, существует. Но подтвержденной информации о самом разливе и его масштабе на этот момент нет, — отметил представитель главы региона.

Он уточнил, что по техническим характеристикам судна запас топлива может составлять свыше ста тонн, но этот показатель является паспортным и не отражает точный объем топлива, которое находилось на борту сухогруза во время крушения, передает ТАСС.

5 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сухогруз с пшеницей потерпел крушение в Азовском море. Он добавил, что в результате случившегося один человек погиб. Позднее глава региона уточнил, что причиной крушения, произошедшего 3 апреля, стала атака беспилотника ВСУ.

Капитана затонувшего сухогруза доставили в Геническую больницу, остальным морякам также оказывают необходимую медицинскую помощь.