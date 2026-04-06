В Красноярском крае не оставляют надежд найти семью Усольцевых, которые ушли в поход полгода назад и бесследно исчезли. Ранее сообщалось, что в конце мая в районе Кутурчинского Белогорья, когда сойдет снег, начнется новый этап поисков.

Волонтеры проверят те места тайги, куда не получилось добраться зимой. По мнению поисковиков, под сугробами могут быть скрыты следы, вещи или даже останки Усольцевых.

Как рассказали агентству РИА Новости в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям, в новых поисках семьи Усольцевых планируют использовать профессиональные металлоискатели с функцией разделения металлов. Кроме того, при необходимости могут быть задействованы дроны.

Там отметили, что собак вряд ли будут привлекать к поискам, потому что это эффективно только в первое время, а после таяния снега животные вряд ли учуют следы живых людей.

Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью и 12-летним корги ушли в поход к скале Буратинка 28 сентября и не вернулись.

Поиски начались через несколько дней после исчезновения семьи. Масштабная операция с привлечением МЧС и волонтеров не принесла результатов. Сейчас на месте ведутся только точечные операции.