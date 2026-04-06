Пятилетняя девочка погибла во время прорыва дамбы в Дагестане

В Дагестане жертвой сильного наводнения стала пятилетняя девочка. Её тело нашли утром 6 апреля в районе посёлка Мамедкала, сообщает SHOT.

Ребёнок пропал накануне вместе с бабушкой. Семья из села Великент ехала на машине, когда начался прорыв дамбы Геджухского водохранилища. Дедушка и маленький сын пропавшей женщины успели выбраться из автомобиля, а бабушка с внучкой остались внутри — их унесло течением.

Бабушку до сих пор не нашли, её поиски продолжаются. Девочке через несколько дней должно было исполниться шесть лет.

В самом посёлке Мамедкала после наводнения разрушены дома и размыты дороги.