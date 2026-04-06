Что известно о пропаже двух братьев в Омске

В Омске разыскивают двух братьев 10 и 11 лет, которые ушли кататься на самокатах и не вернулись. Михаил и Вячеслав с разрешения матери вечером 5 апреля отправились в соседний район и пропали. Правоохранители уже подключились к поискам, сообщили в региональном Следственном управлении СК РФ, пишет aif.ru.

По данным «Омск-Информ», вечером 5 апреля, около 18:00, мальчики вышли из дома на улице Гашека, 3/2, и отправились кататься на самокатах в сторону проспекта Сибирского, 7. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Следственный комитет и полиция просят помощи в установлении местонахождения детей. Приметы Михаила: рост 134 см, среднее телосложение, голубые глаза, русые волосы, круглый шрам на лбу. На нем были коричневая кожаная куртка, синие джинсы и черные резиновые сапоги с рисунком робота.

Вячеслав — ростом 140 см, худощавый, глаза зелено-карие, русые волосы, шрамы на затылке, выше лба и на левой брови. Он был одет в голубую куртку, камуфляжные штаны, черные кроссовки и черную кепку. Всех, кому что-либо известно о пропавших, просят сообщить по телефонам 102, 20-04-04 или 123.

