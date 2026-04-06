Раскрыты детали попытки теракта против высокопоставленного чиновника

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на высокопоставленного чиновника Курской области. Появились новые подробности инцидента, сообщает ТАСС.

По данным следствия, задержанный — уроженец Винницкой области Украины, который жил в регионе. По заданию представителя Главного управления разведки (ГУР) Украины он наблюдал за зданием регионального правительства, собирал сведения о маршрутах и времени прибытия чиновника, а также выбирал место для установки взрывного устройства.

Собранные данные злоумышленник передавал куратору через мессенджер. Мужчину задержали при попытке забрать взрывное устройство из тайника.

Правоохранительные органы отмечают, что благодаря оперативным действиям спецслужб теракт был предотвращён.