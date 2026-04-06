Во владимирском роддоме роженица умерла от остановки сердца

В одном из роддомов Владимира во время родов скончалась 29-летняя женщина. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

По имеющейся информации, беременная поступила в медицинское учреждение с преждевременными схватками. В процессе оказания помощи у нее произошла внезапная остановка сердца.

Реанимационные мероприятия продолжались почти час, однако спасти пациентку не удалось. Ребенок выжил и остается под наблюдением врачей.

Как уточнили в Следственном комитете по Владимирской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Речь идет о возможном причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Известно, что женщина самостоятельно обратилась в роддом вечером 28 марта с жалобами на боли в животе. Вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Муж Олег рассказывает: жена наблюдалась в этом учреждении, выполняла все указания врачей и была полностью здорова. За час до происшествия они переписывались, женщина шутила и говорила о любви, сообщает "МК-Владимир".