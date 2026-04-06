Раскрыта судьба освобожденной из рабства россиянки

Россиянку, которую пять месяцев держали в мошенническом кол-центре в Мьянме, 7 апреля отправят в Таиланд для дальнейшей репатриации на родину. Об этом сообщило посольство РФ в Мьянме.

«Гражданка РФ, незаконно удерживаемая в мошенническом кол-центре в н.п. Метта Лин Мьяйн в районе городе Мьявади в тeчение пяти месяцев, будет направлена в Таиланд для репатриации в Россию 7 апреля», — рассказали в дипмиссии.

Ранее в посольстве сообщали об освобождении двух россиянок из подобных центров на территории Мьянмы.

Ранее в Таиланде нашли мертвой еще одну пропавшую 35-летнюю россиянку.