При крушении Ан-26 в Крыму погиб командующий авиацией Северного флота

Командующий 45-й армией ВВС и ПВО Северного флота Александр Отрощенко погиб при крушении транспортного самолета Минобороны Ан-26 в Крыму, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Память погибших почтили минутой молчания

Чибис сообщил о гибели Отрощенко в ходе оперативного совещания в правительстве области. Он заявил, что виделся с командующим "буквально за пару дней" до крушения.

Ан-26 потерпел катастрофу 31 марта. Он совершал плановый перелет в районе села Куйбышево. На борту находились семь членов экипажа и 23 пассажира, все они погибли.

1 апреля Чибис сообщал, что в числе погибших при крушении были военнослужащие Северного флота.