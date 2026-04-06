Россиянин сел за избиение мэра города в его же кабинете
Енисейский районный суд Красноярского края вынес приговор мужчине, напавшему на главу Енисейска Валерия Никольского. Ему назначено наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
По данным объединенной пресс-службы судов региона, фигурант признан виновным в применении насилия к представителю власти. Речь идет о статье 318 УК РФ.
Инцидент произошел 28 ноября 2025 года во время личного приема. Мужчина пришел к мэру, а после просьбы снять головной убор начал высказывать претензии к работе властей. В ходе конфликта он напал на Никольского и ударил его по лицу.
Глава города был госпитализирован, после чего было возбуждено уголовное дело.