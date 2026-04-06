В Юрге третьи сутки не могут найти педагога — героя СВО

Он уничтожил 15 танков и 50 бронемашин, дважды был ранен, потерял ногу, но вернулся домой, чтобы учить молодёжь. А теперь 23-летний Герой России Алексей Асылханов исчез прямо среди бела дня. Об этом случае рассказывает aif.ru.

В Юрге (Кемеровская область) уже третьи сутки не могут найти участника спецоперации, обладателя медали «Золотая Звезда». Педагог из техникума агротехнологий и сервиса вышел из дома 3 апреля и словно растворился в воздухе. Его супруга Валерия в отчаянии обзвонила всех знакомых, но тщетно.

«Алексей пропал в пятницу, 3 апреля. Мы были дома. Он начал собираться, я спросила: "Ты куда?" Он ответил: "На работу". Было примерно 16:00. Он вышел — и до сих пор не вернулся», — рассказала супруга пропавшего.

Она также отметила, что разговаривала с заместителем директора техникума и коллегами-преподавателями мужа. Они заявили, что в этот день Асылханов на работе не появлялся.

Девушка уточнила, что время для выхода на службу было нетипичным — раньше мужчина никогда не уходил в четыре часа дня. После его исчезновения мобильный телефон Алексея перестал подавать признаки жизни.

Заявление в полицию женщина написала на следующий же день, но пока правоохранители хранят молчание. В пресс-службе областного УМВД лишь лаконично заметили, что поиски ведутся, от подробных комментариев отказались.

Валерия вместе с мамой и сестрой пропавшего самостоятельно обошла улицы. Алексей передвигается на протезе и прихрамывает — эти приметы делают его заметным, но никто из опрошенных не видел человека, подходящего под описание.

Особые приметы пропавшего: рост 175 см, среднее телосложение, тёмные волосы и тёмно-карие глаза. Был одет во всё чёрное, при себе имел чёрную кожаную сумку через плечо. На вид Алексею 20–25 лет.

