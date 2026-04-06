В Москве мужчины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин избивают третьего на пешеходном переходе, при этом очевидцы пытаются остановить драку. Далее заметно, как пострадавший убегает, и нарушители нападают на другого человека, который после удара падает на асфальт.

До этого в Надеждинском районе Приморского края водители подрались на трассе. Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как двое мужчин избивают друг друга возле припаркованных машин. В момент конфликта к водителям подбегают очевидцы, которые пытаются остановить драку. На записи также заметно, что из-за инцидента на проезжей части образовался небольшой автомобильный затор.

Кроме того, во Владивостоке толпа подралась во время свадьбы. На размещенных в сети кадрах видно, как несколько человек бьют друг друга на проезжей части, при этом конфликтующие громко кричат. На записи также заметно, что в момент инцидента на пешеходном переходе стоял автомобиль.

Ранее несколько ДТП парализовали КАД.