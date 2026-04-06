В Дагестане завели уголовные дела о гибели четверых пассажиров затонувших машин

Дагестанские следователи возбудили уголовные дела о гибели граждан при их перевозке в условиях режима ЧС, сообщает пресс-служба СК России.

По данным следствия, в минувшее воскресенье в Дербентском районе республики, несмотря на прорыв земляного вала Геджухского водохранилища и затопление дороги и моста в районе села Геджух, водитель автомобиля решил перевезти пятерых пассажиров. Его транспортное средство буквально смыло потоком в канал. Погибли двое несовершеннолетних.

Аналогичное происшествие с другой машиной привело к смерти местной жительницы и ее внучки.

Глава ведомства поставил на контроль ход расследования всех уголовных дел по происшествиям, связанным с паводковой ситуацией в Дагестане.

Так, о других делах информирует региональное управление Следкома. В понедельник завели уголовное дело о смерти девушки и ребенка все в том же Дербентском районе. Пострадавшие были извлечены из реки и доставлены в больницу, где впоследствии скончались. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.

Еще одно дело возбуждено в связи со смертью женщины в селе Кирки Кайтагского района. Там оползнем разрушило жилой дом. Идет закрепление доказательственной базы.

В Махачкале завели дело о халатности. По версии следствия, должностные лица администрации города, ответственные за обеспечение безопасной эксплуатации жилого здания, не приняли своевременных мер по предотвращению негативных последствий, связанных с размыванием фундамента. Дом рухнул.

Наводнение в Дагестане началось в конце марта. А вторая волна последовала на прошлых выходных.