Пасхальная забава с яйцами обернулась страшной трагедией

Три человека, включая 10-месячную девочку, погибли в воскресенье, когда сильный ветер повалил дерево на севере Германии во время традиционной “охоты за пасхальными яйцами”, сообщила полиция.

Около 50 человек из близлежащего интерната для молодых матерей, беременных женщин и детей присутствовали на праздничном мероприятии в лесу недалеко от города Сатрупхольм около 11 часов утра, когда на группу упало 30-метровое дерево, говорится в заявлении полиции.

Как сообщает Associated Press, четыре человека были придавлены деревом. 21-летняя женщина и 16-летняя девочка получили первую медицинскую помощь, но скончались на месте происшествия, а 10-месячная дочь женщины скончалась позже в больнице. Еще одна 18-летняя женщина получила серьезные травмы и была доставлена в больницу на вертолете.

Учреждение является частью финансируемой государством системы социального обеспечения детей и, согласно веб-сайту, оказывает поддержку беременным женщинам и молодым матерям, которые нуждаются в помощи. На место происшествия были направлены консультанты по вопросам оказания помощи пострадавшим.

На фотографиях с места происшествия, опубликованных новостным сайтом Bild, видно несколько пасхальных яиц, разбросанных по земле, и тела двух жертв, укрытых белыми простынями.

Метеорологическая служба Германии предупредила о сильном ветре в этом районе, отмечает Associated Press.

Напомним, что в разных странах Европы распространена праздничная забава, во время которой дети разыскивают спрятанные пасхальные яйца. Игру проводят на открытом воздухе, хотя при случае могут устроить и в помещении. Как правило, дети собирают найденные ими яйца в корзинку. После игры выдают призы за различные достижения: за самое больше количество найденных яиц, за самое большое или самое маленькое яйцо и так далее. В южной Германии по традиции яйца принято прятать в таких труднодоступных местах, как заросли крапивы или колючие кустарники.