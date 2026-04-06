МЧС: в Дагестане сохраняется угроза обвалов и схода селевых потоков

В МЧС России заявили, что в Дагестане сохраняется угроза обвалов, камнепадов, схода селевых потоков.

© МЧС Дагестана

Как отметили в ведомстве, по прогнозу, дожди в регионе продолжатся, в некоторых районах ожидаются ливни и порывы ветра до 20 м/с.

«Сохраняется угроза обвалов и камнепадов, схода селевых потоков», — добавили в МЧС.

Также в ведомстве рассказали, что более 2 тыс. жилых домов подтоплено в девяти населённых пунктах Дагестана.