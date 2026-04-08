МЧС: в Дагестане подтоплено 1339 жилых домов

«В Республике Дагестан остаются подтопленными в шести муниципальных образованиях в восьми населённых пунктах 1339 жилых домов, 1664 приусадебных участка и 90 участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

В 16 ПВР на территории республики размещены 591 человек, в том числе 246 детей. С ними работают психологи.

Все экстренные службы работают в круглосуточном режиме, проводится ежедневный мониторинг.

Специалисты МЧС также проводят дезинфекцию и санитарную обработку пострадавших от затопления территорий и социально значимых объектов, в частности дошкольных и школьных образовательных учреждений.

Транспортное сообщение с 97 населёнными пунктами в Дагестане прервано из-за схода селевых масс. В результате наводнений повреждены более 840 социально значимых объектов. В регионе от наводнений пострадали более 6,2 тыс. человек.

Накануне президент России Владимир Путин провёл совещание по ситуации в Дагестане с участием представителей республики, МЧС и других федеральных ведомств. Он поручил своевременно оказывать медицинскую и правовую помощь пострадавшим от паводка жителям республики.

В зоне ЧС Дагестана начали экстренную вакцинацию против вирусного гепатита А из-за риска вспышки инфекции после наводнения.