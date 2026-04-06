Россиянина наказали за избиение мэра города

В Красноярском крае суд вынес приговор жителю Енисейска, напавшему на мэра города Валерия Никольского. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов региона в соцсети «ВКонтакте».

Суд признал мужчину виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Его приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев в колонии общего режима.

По информации регионального следственного управления, 28 ноября 2025 года осужденный пришел на прием к мэру, чтобы выразить недовольство работой органов власти и местного самоуправления. В кабинете между ним и чиновником произошла перепалка. В результате мужчина не менее 10 раз ударил мэра кулаком в лицо. У пострадавшего диагностировали перелом носа, а также закрытую черепно-мозговую травму и гематому лица.

До этого в Рязани школьники избили двух заместителей местного главы Бориса Ясинского и Дениса Турханова. По данным Telegram-канала Mash, чиновники хотели разнять массовую драку между десятью подростками у здания администрации Рязанского района. Агрессивная молодежь в итоге переключилась на них. Оба чиновника сняли побои и написали заявления в полицию. Малолетним бойцам грозит уголовная ответственность.

