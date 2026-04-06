Более 350 человек эвакуировали из опасного района в Дагестане

Более 350 человек вывезены из населённых пунктов Дербентского района Дагестана из-за разрушения плотины. Большая часть эвакуированных находится у родственников, остальные — в пунктах временного размещения. Об этом сообщили в Telegram-канале муниципальной администрации.

В связи с переливом реки, стекающей из Кайтага к Геджухской плотине, глава района Эльман Аллахвердиев прибыл в зону угрозы подтопления рядом с посёлком Мамедкала.

Разрушение защитного сооружения привело к тому, что вода хлынула в сёла Михайловка, Дузлак, Заречная, Сулепа, Ургун и посёлок Мамедкала. Уточняется, что жители этих пунктов были заблаговременно эвакуированы — всего вывезли 358 человек.

Пострадавшим обеспечивается горячее питание и медицинская помощь. Все экстренные службы проводят работы по ликвидации последствий подтопления.

На трассе между посёлками Мамедкала и Геджух водой смыло автомобили. В зоне подтопления погибли двое человек, семерых удалось спасти.