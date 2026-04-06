Приговор по делу о контрабанде на 479 млн рублей вынесли в Красноярске

Суд огласил вердикт по уголовному делу двух жителей Красноярского края, обвиненных в контрабанде стратегически важных ресурсов.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, с 2019 по 2021 годы двое подельников, экспортировавших лесоматериалы, предоставляли в таможню подложные документы на товар - правоохранители признали недостоверными сведения о происхождении древесины.

Сообщники незаконно переместили через границу более 60 тысяч кубометров леса хвойных пород почти на 480 миллионов рублей.

Суд приговорил одного из контрабандистов к четырем годам колонии и штрафу в 300 тысяч рублей. Второй получил два с половиной года принудительных работ с удержанием из зарплаты 20 процентов в доход государства.

Кроме того, конфискована сумма, соответствующая стоимости экспортированной древесины.