Иранские дроны ударили по объектам в Ираке: пожар у аэропорта Багдада
Логистический центр посольства США в Ираке подвергся атаке беспилотников в районе международного аэропорта Багдада. После удара возник пожар, передает катарский телеканал Al Araby.
О масштабах разрушений и возможном ущербе пока не сообщается.
По данным телеканала Al Hadath, атаки дронов также зафиксированы на севере страны — в провинции Сулеймания. Там под удар попали позиции сторонников курдских формирований, выступающих против Ирана, а также бывший офис ООН в Иракском Курдистане.
Источники на местах утверждают, что по объектам были направлены несколько беспилотников. Информации о пострадавших на данный момент нет.