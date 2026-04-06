Мошенники обманывают россиян дипфейками с родственниками, имитируя голоса близких. Об этом сообщил РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава. По его словам, особую опасность представляют многоходовые комбинации, когда первый звонок становится лишь входной дверью для более сложной атаки.

"Получив первичное согласие или данные, мошенники спустя некоторое время связываются с жертвой уже якобы от имени полиции, Росфинмониторинга или Центрального банка, сообщая, что предыдущий звонок был мошенническим, а счета находятся под угрозой", - рассказал Кучава.

При этом человека убеждают перевести все накопления на "безопасный счет" или передать их лично прибывшему курьеру. Кроме того, аферисты активно используют классическую историю с родственником в беде. Для этого они имитируют голос, например, сына или внука с помощью дипфейка или простой "актерской" игры по телефону и просят срочно передать деньги.

Как отмечает эксперт, в случае со стационарными телефонами пенсионеры лишены возможности быстро сверить входящий номер с контактами, что делает данную схему особенно эффективной. До этого кандидат технических наук, доцент кафедры геоинформационных систем РТУ МИРЭА Алексей Двилянский рассказал в комментарии "Газете.Ru", что злоумышленники рассылают сообщения с "праздничными благословениями", которые ведут на опасные фишинговые сайты, а также просят перевести деньги на "освящение куличей" или "помощь на строительство".