Восемь человек пострадали при атаке БПЛА на Новороссийск

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ночь с воскресенья на понедельник рассказал о ситуации в регионе, который с утра 5 апреля подвергается массированной атаке украинских беспилотников.

По его словам, в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Сочи и других районах Кубани экстренные службы приведены в состояние максимальной готовности. Глава края напомнил, что в течение дня работают сирены системы оповещения. При этом главы муниципалитетов оперативно докладывают ему о ситуации на их территориях.

"Наиболее серьезная ситуация в Новороссийске. На данный момент известно о восьми пострадавших. Двое из них дети, проживающие в частном доме, а также один взрослый. Еще трое - жители многоквартирного дома", - написал Кондратьев в мессенджере МАХ.

Как выяснилось, двое из этих пострадавших находились на трассе между селом геленджикским селом Кабардинка и Новороссийском.

"Все доставлены в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Если будет нужно - санавиация доставит их в Краснодар", - отметил губернатор.

На данный момент известно, что в ходе налета беспилотников в городе-герое повреждены 6 многоквартирных и 2 частных дома. Обломки беспилотников также обнаружили на территории нескольких предприятий.