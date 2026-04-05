Три человека пострадали в из-за атаки дрона по многоэтажке в Новороссийске

Три человека пострадали в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажке в Новороссийске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По словам жителей атакованного дома, троих человек увезли на скорой. Пока неизвестно, в каком состоянии находятся пострадавшие.

До этого SHOT писал, что на верхних этажах многоэтажки, которую атаковал беспилотник, горят две квартиры. Взрывной волной выбило стекла в соседних домах. Повреждены минимум пять припаркованных машин. Власти призвали местных жителей не покидать безопасные места, поскольку угроза атаки украинских беспилотников сохраняется.

Журналисты утверждают, что налет дронов на Краснодарский край длится уже более четырех часов. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что обломки дрона попали в многоквартирный дом в Южном внутригородском районе. По его словам, на базе школы N29 организован пункт временного размещения. Глава города добавил, что поступает информация о возгораниях в Восточном внутригородском районе.