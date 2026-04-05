Столичный суд конфисковал у девушки иномарку за повторную пьяную езду, также ей назначено 240 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2,5 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции прокурора суд конфисковал иномарку стоимостью более 1,2 млн руб. у дважды отказавшейся от прохождения медицинского освидетельствования автоледи. 28-летняя жительница столицы признана виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ («Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»)», – говорится в сообщении.

Женщина, будучи ранее подвергнутой административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и лишенная водительского удостоверения, управляла принадлежащим ей автомобилем BMW. На Дмитровском шоссе она была остановлена правоохранителями, ей было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но она отказалась. По приговору суда женщине назначено 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года.

Также в соответствии с п. «д» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ автомобиль, находящийся в собственности осужденной рыночной стоимостью более 1,2 млн руб., конфискован в доход государства.