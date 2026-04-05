Спасенные из реки в Дагестане беременная женщина и подросток умерли

Беременная женщина и подросток, которых спасли из реки после того, как их унесло течением с дороги, скончались. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщил ТАСС представитель центра медицины катастроф республики.

— К сожалению, врачам не удалось спасти беременную женщину и подростка, — цитирует его агентство.

В тот же день в Дербентском районе Дагестана местами прорвало дамбу Геджухского водохранилища из-за переполнения водой. Об этом сообщили в оперативных службах.

Из-за угрозы подтоплений в Дербентском районе началась эвакуация населения: всего оперативные службы намерены вывезти в безопасную зону 4165 человек, включая 823 ребенка.

Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения и к родственникам. Всего на данный момент развернуты четыре пункта временного размещения в поселке Мамедкала и селе Чинар.

В Кайтагском районе республики из-за обильных ливней возник оползень, который разрушил жилой дом в селе Кирки и частично повредил еще два здания. Всего под угрозой разрушения оказались пять домов.