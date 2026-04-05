В регионе РФ обломки беспилотников упали на территорию двух предприятий

Обломки БПЛА упали на территории двух предприятий в Новороссийске. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Пострадавших нет. В одном из случаев произошло возгорание, которое оперативно потушили», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что обломки беспилотника Вооружённых сил Украины упали в посёлке Волна в Краснодарском крае, пострадал мирный житель.

Также сообщилось, что ВСУ с помощью беспилотника нанесли удар по сельскохозяйственной технике вблизи села Коханое в Запорожской области. В результате атаки погибли два агрария, ещё один ранен.