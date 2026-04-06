Подземные толчки у Северных Курил: магнитуда 4,2, угрозы разрушений нет

В районе Северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщили специалисты сейсмической станции «Южно-Сахалинск» Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли утром в 09:07 по местному времени. Эпицентр находился примерно в 82 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска, очаг залегал на глубине около 21 километра под морским дном.

По данным сейсмологов, жители Северо-Курильска могли почувствовать колебания. Интенсивность составила около двух–трех баллов и не представляет угрозы.

Северные Курилы относятся к зоне повышенной сейсмической активности. Регион входит в Тихоокеанское огненное кольцо, где регулярно фиксируются подземные толчки различной силы.

По данным наблюдений, с 2020 года в районе Курильской гряды ежегодно регистрируются десятки ощутимых землетрясений магнитудой выше 4.0. В отдельные периоды фиксируются более сильные толчки — свыше 5.0, которые могут ощущаться на территории населенных пунктов.

Сейсмологи отмечают, что большинство таких событий происходят в акватории и не приводят к разрушениям, однако требуют постоянного мониторинга. В регионе действует разветвленная сеть наблюдательных станций, позволяющая оперативно фиксировать изменения сейсмической обстановки.

